Zhejiang Huahai Pharmaceutical Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung unter Anlegern zu Zhejiang Huahai Pharmaceutical in Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Huahai Pharmaceutical beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 66,23 Punkte, was auf Neutralität hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,13 Punkten, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Zhejiang Huahai Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,51 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -23,01 Prozent entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Unterperformance bei 20,94 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite von -2,57 Prozent.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 17,85 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 14,7 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -17,65 Prozent und wird daher als "schlecht" eingestuft. Ebenso zeigt der GD50 einen Abstand von -6,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Signal führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Unterperformance in den Branchenvergleichen und der technischen Analyse als "schlecht" bewertet.

