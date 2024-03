Zhejiang Huafeng Spandex Aktie: Alles kein Problem!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Huafon Chemical beträgt das aktuelle KGV 14. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalienbranche ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Huafon Chemical daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Huafon Chemical-Aktie ein Durchschnitt von 6,93 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,86 CNH (-1,01 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 6,61 CNH liegt, führen zu einer "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Huafon Chemical also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ist Huafon Chemical mit einer Ausschüttung von 2,21 % nur leicht höher zu bewerten als der Branchendurchschnitt Chemikalien (2,03 %). Die Differenz von 0,17 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bei Huafon Chemical in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung zur Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Huafon Chemical aus fundamentalen, technischen und Anleger-Stimmungs-Gesichtspunkten derzeit neutral bewertet wird.