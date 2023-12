Zhejiang Huace Film, TV Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird von der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert für Zhejiang Huace Film & Television liegt aktuell bei 91,85, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), zeigt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit das Urteil "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Huace Film & Television besonders negativ diskutiert. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative Überhand hatte. In den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Huace Film & Television-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,84 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,65 CNH weicht somit um -17,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,27 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,89 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für Zhejiang Huace Film & Television eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Gut"-Wert.

