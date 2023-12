Zhejiang Hisun Pharmaceutical Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Zhejiang Hisun Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,46 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -15,39 Prozent für Zhejiang Hisun Pharmaceutical führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,63 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Hisun Pharmaceutical lag 13,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Zhejiang Hisun Pharmaceutical. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhejiang Hisun Pharmaceutical liegt bei 73,61 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 67,05 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Hisun Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,98 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (9,32 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -15,12 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,07 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Zhejiang Hisun Pharmaceutical-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.