Zhejiang Hisun Pharmaceutical Aktie: Hilfe!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Zhejiang Hisun Pharmaceutical war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Insgesamt wird Zhejiang Hisun Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Hisun Pharmaceutical beträgt 73,97, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Für den RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich die Ausprägung auf 66,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Hisun Pharmaceutical aktuell bei 11,01 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 9,76 CNH aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 10,37 CNH, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Hisun Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,85 Prozent, was einer Underperformance von -16,24 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite 14,07 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.