Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Zhejiang Hisoar Pharmaceutical-Aktie wird derzeit mit gemischten Bewertungen bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0,7 Prozent, was im Vergleich zur Branche der Arzneimittel (1,71 Prozent) niedriger ist. Die Dividende wird dabei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit einer präzisen Analyse erkannt werden, jedoch war dies bei Zhejiang Hisoar Pharmaceutical nicht der Fall.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 48,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 (für einen Zeitraum von 25 Tagen) führen zu dieser Einschätzung. Entsprechend wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der charttechnischen Entwicklung.

Insgesamt ergibt sich für die Zhejiang Hisoar Pharmaceutical-Aktie eine gemischte Bewertung, die verschiedene Aspekte wie Dividendenrendite, Stimmung, Relative Strength Index und technische Analyse berücksichtigt.