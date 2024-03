Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Aktie: Immer langsam!

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht niedriger sind als der Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 0,98 Prozentpunkte (0,7 % gegenüber 1,68 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder in den positiven/negativen Themen festgestellt wurden.

Die Anleger haben Zhejiang Hisoar Pharmaceutical in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Aktie als "gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Zhejiang Hisoar Pharmaceutical mit einer Rendite von -23,88 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor. Die Arzneimittel-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -16,5 Prozent, was bedeutet, dass Zhejiang Hisoar Pharmaceutical auch hier mit -7,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.