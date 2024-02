Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Zhejiang Hisoar Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,58 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 4,69 CNH, was einem Abstand von -38,13 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,41 CNH, was einem Abstand von -26,83 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 64, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 77,66, was bedeutet, dass die Zhejiang Hisoar Pharmaceutical-Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser Analyse wird das Wertpapier insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Zhejiang Hisoar Pharmaceutical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Arzneimitteln. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Zhejiang Hisoar Pharmaceutical-Aktie wurde auch berücksichtigt. Obwohl die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher wird der Schluss gezogen, dass Zhejiang Hisoar Pharmaceutical in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

