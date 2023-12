Zhejiang Hangmin-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Zhejiang Hangmin wurde in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" analysiert. Dabei wird eine Rendite von 15,69 Prozent festgestellt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,36 Prozent erzielt hat, schneidet Zhejiang Hangmin mit 10,33 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser herausragenden Performance der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Hangmin-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 8,1 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs von 8,47 CNH weicht um +4,57 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 8,61 CNH liegt, resultiert in einer ähnlichen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Zhejiang Hangmin-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7, der derzeit bei 96,49 Punkten liegt und darauf hinweist, dass Zhejiang Hangmin überkauft ist, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Zhejiang Hangmin weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Zhejiang Hangmin in den sozialen Medien zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, und die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Zhejiang Hangmin deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die genannten Bewertungen und Analysen zeigen, dass die Zhejiang Hangmin-Aktie in verschiedenen Bereichen eher schlecht abschneidet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.