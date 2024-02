Zhejiang Hangmin Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung unter den Anlegern für Zhejiang Hangmin ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Hangmin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,94 CNH einen Abweichung von -13,47 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 8,19 CNH und einer Abweichung von -15,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Zhejiang Hangmin-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,54 Prozent erzielt, was 0,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite bei -9,11 Prozent, und Zhejiang Hangmin liegt 0,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Zhejiang Hangmin in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.