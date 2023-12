Zhejiang Hailide New Material Aktie: Ein handfester Grund

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Hailide New Material hat eine Dividendenrendite von 2,79 %, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,91 % liegt. Die Differenz von 0,88 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung.

Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,72 %. Im Branchenvergleich zur "Chemikalien"-Branche konnte Zhejiang Hailide New Material jedoch eine Outperformance von +6,4 % erzielen. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 19,51, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "schlecht" bewertet.