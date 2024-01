Zhejiang Hailide New Material Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Zhejiang Hailide New Material hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,63 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhejiang Hailide New Material eine Underperformance von -10,51 Prozent im Branchenvergleich verzeichnete. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite -6,63 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Hailide New Material lag um 10,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Hailide New Material-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,41 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,95 CNH) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -8,5 Prozent), was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,22 CNH) zeigt einen letzten Schlusskurs, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-5,17 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Hailide New Material-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Hailide New Material eingestellt waren. Es gab sieben positive und drei negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Hailide New Material bei 17,09, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.