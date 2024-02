Zhejiang Hailide New Material Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für die Zhejiang Hailide New Material-Aktie liegt bei 51,45 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 63,83 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator und betrachtet man den 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Zhejiang Hailide New Material-Aktie, so erhält man eine "Schlecht"-Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,23 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,74 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,75 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -10,53 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung anhand der trendfolgenden Indikatoren.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für die Zhejiang Hailide New Material-Aktie beträgt das aktuelle KGV 17, was sie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet macht. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich der Zhejiang Hailide New Material-Aktie war in den vergangenen Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie führt.