Zhejiang Hailide New Material Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft", und alles dazwischen als neutral. Der RSI der Zhejiang Hailide New Material liegt bei 89,29, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 68,38 und wird als "neutral" betrachtet. Insgesamt wird die Bewertung als "schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, und neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Analysten haben die Kommentare zu Zhejiang Hailide New Material auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Zhejiang Hailide New Material diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "gut".

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Hailide New Material mit einer Dividendenrendite von 2,79 Prozent derzeit einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,92%) auf. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Zhejiang Hailide New Material bei 4,8 CNH liegt, was einen Abstand von -10,95 Prozent vom GD200 (5,39 CNH) bedeutet, was als "schlechtes" Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 5,19 CNH, was einen Abstand von -7,51 Prozent bedeutet und ebenfalls als "schlechtes" Signal eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Zhejiang Hailide New Material-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.