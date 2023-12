Zhejiang Hailide New Material Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Hailide New Material zeigt einen Wert von 88,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 74, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Hailide New Material eine positive Differenz von +0,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zhejiang Hailide New Material wird insgesamt als "Gut" bewertet, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen befasst hat.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,09 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse eine überwiegend "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments, wohingegen die RSI- und Dividendenkategorie als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft werden.