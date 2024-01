Zhejiang Hailide New Material Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In einer technischen Analyse zur charttechnischen Entwicklung der Aktie von Zhejiang Hailide New Material wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 5,41 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,95 CNH liegt, was einem Unterschied von -8,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,22 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Zhejiang Hailide New Material-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Zhejiang Hailide New Material-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -10,51 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -17,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet, obwohl vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Hailide New Material-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI einen überverkauften Zustand anzeigt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch einen neutralen Zustand an, weshalb die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.