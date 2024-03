Zhejiang Hailide New Material Aktie: Alles nach Plan!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Zhejiang Hailide New Material. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Chemikalien-Branche erzielte Zhejiang Hailide New Material in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,14 Prozent. Im Durchschnitt fielen ähnliche Aktien um -24,8 Prozent, was bedeutet, dass Zhejiang Hailide New Material eine Outperformance von +7,66 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Zhejiang Hailide New Material mit +7,66 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Zhejiang Hailide New Material 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als neutral eingestuft wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Zhejiang Hailide New Material aktuell bei 56,45 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Kennzahlen und Analysen eine uneinheitliche Bewertung der Aktie von Zhejiang Hailide New Material, die von negativ über neutral bis hin zu positiv reicht. Anleger sollten daher die unterschiedlichen Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.