Zhejiang Hailiang Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Zhejiang Hailiang wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wurde die Aktie von Zhejiang Hailiang in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Hailiang liegt bei 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Zhejiang Hailiang daher eine "Neutral"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Zhejiang Hailiang derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Zhejiang Hailiang 0,74 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Zhejiang Hailiang eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.