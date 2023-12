Zhejiang Hailiang Aktie: Ist es vollbracht?

Die Dividendenrendite der Zhejiang Hailiang-Aktie beträgt aktuell 0,74 Prozent, was 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 1,92) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Zhejiang Hailiang-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,58 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Zhejiang Hailiang. Dementsprechend wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Hailiang-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Hailiang-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,07, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.