Zhejiang Hailiang Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Zhejiang Hailiang hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,48 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0,82 Prozent, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Zhejiang Hailiang-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend negativ sind. Dies spiegelt sich in den letzten Kommentaren und Meinungen wider, weshalb die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" einstuft. In Bezug auf die Anlegerstimmung ist die Aktie von Zhejiang Hailiang angemessen bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Hailiang bei 11,13 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 9,25 CNH notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Zudem beträgt der Abstand zum GD50 für die vergangenen 50 Tage -5,03 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.