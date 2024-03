Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine liegt bei 54,67, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 48 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs (8,49 CNH) -12,92 Prozent vom GD200 (9,75 CNH) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 8,74 CNH. Dies resultiert in einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,86 Prozent beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine-Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität. Die Diskussionsintensität wird daher als "Gut" bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,62 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche zeigt sich eine Outperformance von +2,67 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 2,91 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.