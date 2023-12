Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Technische Analyse der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine-Aktie zeigt eine Abweichung von -8,31 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,11 CNH. Der aktuelle Kurs liegt bei 9,27 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) 9,63 CNH, was einer Abweichung von -3,74 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung rund um Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine zeigt sich uneinheitlich. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien zu verzeichnen waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.