Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine: Stimmungsanalyse und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 48,05, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 54,39 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,13 Prozent erzielt, was 10,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -19,04 Prozent, und Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine liegt aktuell 9,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Analyse erhält Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.