Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den letzten Wochen wurde bei Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine daher in dieser Kategorie ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine von 9,25 CNH mit -7,87 Prozent Entfernung vom GD200 (10,04 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,55 CNH auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,81 Prozent erzielt, was 6,72 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -10,26 Prozent, wobei Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine aktuell 6,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine liegt bei 55,93, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".