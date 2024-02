Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigen sich auch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine insgesamt als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,88 Punkten, was darauf hinweist, dass Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 52,15 und deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine verläuft bei 9,81 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 8,59 CNH liegt. Dies führt zu einem Abstand von -12,44 Prozent, weshalb die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 8,92 CNH, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,22 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite 0,5 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.