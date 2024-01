Zhejiang Great Southeast Packaging Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Dazwischen wird der Markt als neutral eingestuft. Für die Zhejiang Great Southeast Aktie liegt der RSI bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,05 und weist ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Zhejiang Great Southeast Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 256,44, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Behälter & Verpackung" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und liegt für Zhejiang Great Southeast bei 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als neutral bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Bei neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an und es gab keine negativen Diskussionen. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.