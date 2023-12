Zhejiang Great Southeast Packaging Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation. Die Zhejiang Great Southeast-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Zhejiang Great Southeast-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

Zusätzlich zur technischen Analyse spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung erfahren hat und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für die Zhejiang Great Southeast-Aktie ein "Gut"-Wert in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Dividendenrendite der Zhejiang Great Southeast-Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 1,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung, 1,91). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie und auch hier erhält die Zhejiang Great Southeast-Aktie eine insgesamt positive Bewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Zhejiang Great Southeast. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

