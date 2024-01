Zhejiang Great Southeast Packaging Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI der Zhejiang Great Southeast liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 54,05 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Zhejiang Great Southeast beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Zhejiang Great Southeast-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 2,64 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,55 CNH, was einem Unterschied von -3,41 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Zhejiang Great Southeast. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.