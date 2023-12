Zhejiang Great Southeast Packaging Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs der Zhejiang Great Southeast hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichneten durchschnittlich einen Rückgang von -7,73 Prozent, was bedeutet, dass Zhejiang Great Southeast in diesem Branchenvergleich um -1,28 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr ebenfalls bei -7,73 Prozent, was bedeutet, dass die Performance von Zhejiang Great Southeast um 1,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite in Branchen- und Sektorenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Zhejiang Great Southeast-Aktie ein Durchschnitt von 2,69 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,52 CNH, was einen Unterschied von -6,32 Prozent darstellt. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 2,61 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Great Southeast-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Great Southeast-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, wobei der RSI der letzten 7 Tage bei 75 liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Zhejiang Great Southeast ein "Schlecht"-Rating.

Für Anleger, die in die Aktie von Zhejiang Great Southeast investieren, ist die Dividendenrendite mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Behälter & Verpackung um 1,91 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.