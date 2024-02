Zhejiang Great Southeast Packaging Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV weist auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Zhejiang Great Southeast hat derzeit ein KGV von 256,44, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können einen Einfluss auf die Aktienbewertung haben. In Bezug auf Zhejiang Great Southeast wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer negativen Langzeitbewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Zhejiang Great Southeast Aktie eine negative Bewertung aufgrund des Abstands zum gleitenden Durchschnittskurs auf. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen einen Abstand von über 10%, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Zhejiang Great Southeast deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund fundamentaler, sentimentaler und technischer Kriterien als "Neutral" bewertet.