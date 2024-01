Zhejiang Great Southeast Packaging Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Zhejiang Great Southeast hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -15,99 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Behälter & Verpackung" verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,19 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Zhejiang Great Southeast mit 8,79 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Great Southeast als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 54,55 und der RSI25 bei 65,22, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 256,44 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Behälter & Verpackung" erhält einen Wert von 0. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Einschätzung der Aktienkurse berücksichtigt auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Analytiker haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Zhejiang Great Southeast in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.