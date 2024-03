Zhejiang Grandwall Electric Science&technologyclass A Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung und der Buzz um Zhejiang Grandwall Electric Science& können über einen längeren Zeitraum verfolgt werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält Zhejiang Grandwall Electric Science& in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Zhejiang Grandwall Electric Science& als Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 24,1, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 44,24 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt fällt das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators auf "Gut" aus.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Zhejiang Grandwall Electric Science& in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -0,43 Prozent erzielt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhejiang Grandwall Electric Science& 1,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 liegt bei 18,35 CNH, während der Aktienkurs bei 18,13 CNH um -1,2 Prozent darüber liegt. Der GD50 beträgt 17,64 CNH, was einer Abweichung von +2,78 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".