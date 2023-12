Zhejiang Grandwall Electric Science&technologyclass A Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Zhejiang Grandwall Electric Science& zeigt, dass der aktuelle Kurs von 18,12 CNH um 4,13 Prozent unter dem GD200 (18,9 CNH) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 18,52 CNH, was einem Abstand von -2,16 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 49,65 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,91 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen bei Zhejiang Grandwall Electric Science& in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.