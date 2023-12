Zhejiang Furun Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Zhejiang Furun Digital neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Furun Digital-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 57,14 und ein RSI25-Wert von 52,04, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In den sozialen Medien wurde Zhejiang Furun Digital in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Sentiment-Analyse zeigt jedoch, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktivität in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Zhejiang Furun Digital-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -48,55 Prozent gezeigt, im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.