Zhejiang Furun Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse von Zhejiang Furun Digital zeigt, dass die Aktie gemischte Signale sendet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,74 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,88 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,78 CNH, was dem letzten Schlusskurs nahe kommt und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Zhejiang Furun Digital daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung für Zhejiang Furun Digital ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen waren besonders positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,38 Prozent erzielt, was 81,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie mit einer Rendite von 80,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Zhejiang Furun Digital derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie somit gemischte Bewertungen auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, während sie im Branchenvergleich als unterdurchschnittlich abschneidet.