Zhejiang Furun Aktie: Die Bären zittern!

Die Zhejiang Furun Digital Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf betrachtet wurde. Der Relative Strength-Index (RSI) weist derzeit einen Wert von 12,7 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 63, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Zhejiang Furun Digital Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Furun Digital liegt derzeit bei 2,87 CNH, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 2,08 CNH liegt und somit einen Abstand von -27,53 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) erhält die Aktie mit einem Niveau von 2,39 CNH eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt wird die Zhejiang Furun Digital daher auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhejiang Furun Digital. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da die Intensität der Diskussionen nicht übermäßig positiv oder negativ war.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Furun Digital eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen und an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen dominierend, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.