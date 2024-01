Zhejiang Fuchunjiang Environmental Protection Thermoelectricity Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric weist der RSI einen Wert von 14,29 auf, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 40,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Bei einer Dividendenrendite von 4,33% bietet die Aktie von Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric einen Mehrertrag von 2,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für dieses Kriterium eine Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric mit einer Rendite von 14,65 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.