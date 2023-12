Zhejiang Fuchunjiang Environmental Protection Thermoelectricity Aktie: Ruhig bleiben!

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric: Neutralbewertung aufgrund fundamentaler, Sentiment- und technischer Analyse

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric liegt bei 17,51 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 4,69 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 4,81 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ebenfalls bei +2,56 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 32,26 und der RSI25 bei 46, was sowohl für die kurzfristige als auch die mittelfristige Betrachtung eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der fundamentalen, Sentiment- und technischen Analyse der Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Aktie.