Zhejiang Fuchunjiang Environmental Protection Thermoelectricity Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,33, was als "Schlecht" eingestuft wird, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,07, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung rund um die Aktie nur eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric in diesem Zeitraum bleibt unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,33 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen deutlich positive Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit wird die Aktie von Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.