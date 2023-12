Zhejiang Fuchunjiang Environmental Protection Thermoelectricity Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 26,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric eine Rendite von 6,52 Prozent auf, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnet eine mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate von -1,11 Prozent. Auch hier liegt Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric mit 7,63 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Dividendenverhältnis zum Aktienkurs beträgt bei Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric derzeit 4, was eine positive Differenz von +2,21 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,69 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,91 CNH) weist eine ähnliche Abweichung von +4,69 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,68 CNH) zeigt mit einer Abweichung von +4,91 Prozent eine ähnliche Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric-Aktie in der technischen Analyse somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.