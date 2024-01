Zhejiang Firstar Panel Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs der Jiangxi Firstar Panel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 19,97 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Jiangxi Firstar Panel-Aktie eine Underperformance von -18,34 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 14,26 Prozent, wobei die Jiangxi Firstar Panel-Aktie 12,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangxi Firstar Panel derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 1,03 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation hat sich für Jiangxi Firstar Panel in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,88 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Jiangxi Firstar Panel-Aktie daher in den Kategorien Branchenvergleich, Dividende, Sentiment und Buzz sowie technische Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.