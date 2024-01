Zhejiang Firstar Panel Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Schlüsselkennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Jiangxi Firstar Panel beträgt 14. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist dies jedoch ein neutraler Wert. Die Fundamentalanalyse ergibt daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Jiangxi Firstar Panel in den letzten Tagen eher neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Diskussionen, aber auch Tage, an denen das Unternehmen nicht thematisiert wurde. Aufgrund dieser gemischten Reaktionen wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die relative Stärke der Jiangxi Firstar Panel-Aktie neutral ist, da weder überkauft noch -verkauft. Sowohl der RSI-Wert als auch der RSI25-Wert führen zu einer neutralen Einstufung.

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und dem gesamten "Informationstechnologie"-Sektor hat die Aktie von Jiangxi Firstar Panel in den letzten 12 Monaten eine Underperformance gezeigt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.