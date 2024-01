Zhejiang Firstar Panel Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangxi Firstar Panel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,09 CNH liegt. Dies ist deutlich höher als der aktuelle Schlusskurs von 2,8 CNH, was einer Abweichung von -9,39 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,09 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt (-9,39 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis auch ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Jiangxi Firstar Panel-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der RSI liegt bei 70,83, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 76,25 im Bereich einer "Schlecht"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Jiangxi Firstar Panel waren. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,09 Prozent, was knapp unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" bewertet.