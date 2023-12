Zhejiang Firstar Panel Aktie: Ist das noch normal?

Die Jiangxi Firstar Panel-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangxi Firstar Panel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,1 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,96 CNH liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,14 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,73 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, sodass die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Jiangxi Firstar Panel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,63 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ist dies eine Underperformance von -15,62 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 10,81 Prozent deutlich zurück, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild für Jiangxi Firstar Panel hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Zudem war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Jiangxi Firstar Panel daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.