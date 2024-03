Zhejiang Feida Environmental Science Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Für die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 49,27 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Feida Environmental Science & basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,86 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 4,39 CNH am vergangenen Handelstag führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,59 CNH führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder in Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien noch in der Stärke der Diskussion gab es signifikante Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie mit -33,67 Prozent mehr als 14 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,29 Prozent aufweist, liegt die Aktie deutlich darunter mit einer Rendite von 13,38 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend ergibt sich für die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Branchenvergleich.