Zhejiang Feida Environmental Science Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 22, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Zhejiang Feida Environmental Science & wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,84 CNH, während der Aktienkurs bei 4,66 CNH um -3,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,55 CNH entspricht einer Abweichung von +2,42 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie wider. Die überwiegend neutralen Themen führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.