Zhejiang Feida Environmental Science Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Zhejiang Feida Environmental Science hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite damit 8,89 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,39 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinen-Branche beträgt 1,47 Prozent, wobei Zhejiang Feida Environmental Science aktuell 8,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Zhejiang Feida Environmental Science wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhejiang Feida Environmental Science erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Feida Environmental Science diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Zhejiang Feida Environmental Science beträgt 45,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" für die Aktie.