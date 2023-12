Zhejiang Feida Environmental Science Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,05 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 5,04 CNH liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -0,2 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,86 CNH nah am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,43 Prozent erzielt, was 13,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -0,96 Prozent, und Zhejiang Feida Environmental Science & liegt aktuell 13,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Zhejiang Feida Environmental Science & in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Zhejiang Feida Environmental Science &. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Feida Environmental Science & daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.