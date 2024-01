Zhejiang Feida Environmental Science Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie erhält derzeit ein neutrales Rating in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger. In den letzten 200 Handelstagen lag der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses bei 5 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,94 CNH lag, was einer Abweichung von -1,2 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Information wird die Aktie auch auf dieser Basis als "neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Mit einer Rendite von -7,5 Prozent im vergangenen Jahr liegt die Aktie 8,67 Prozent unter dem Durchschnitt ihres Sektors "Industrie" und 8,84 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Maschinen". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet. In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Zhejiang Feida Environmental Science &-Aktie derzeit als "neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI ebenfalls als "neutral" bewertet.

