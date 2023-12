Zhejiang Feida Environmental Science Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs von Zhejiang Feida Environmental Science & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,5 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum mittleren Renditewert des "Industrie"-Sektors lag die Aktie um 7,39 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zhejiang Feida Environmental Science & liegt bei 77,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Zhejiang Feida Environmental Science & gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse ist die Aktie derzeit -1,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für den zurückliegenden Zeitraum von 200 Tagen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -3,39 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.